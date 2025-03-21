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Защитник Менелл вернулся в состав «Динамо» спустя три месяца после травмы

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл восстановился после травмы и попал в заявку команды на матч с ярославским «Локомотивом», сообщает пресс‑служба «Динамо» в телеграм-канале. Встреча пройдёт сегодня, 21 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в последний раз Менелл выходил на лёд 17 января в игре с «Сочи» (1:3).

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл 43 матча, в которых набрал 22 очка — забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач с показателем полезности «-8».

Всего в Континентальной хоккейной лиге американский игрок обороны провёл 221 встречу, в которой набрал 151 очко — забросил 20 шайб и отдал 131 результативную передачу с показателем полезности «+11». Напомним, в текущем сезоне американский защитник получил российское гражданство.