Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан ЦСКА Нестеров: у нас нет стабильности из-за травм и психологических факторов

Капитан ЦСКА Нестеров: у нас нет стабильности из-за травм и психологических факторов
Комментарии

Защитник и капитан ЦСКА Никита Нестеров рассказал, в чём причины нестабильного выступления московской команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Да, мы ещё не достигли того уровня стабильности, который хотели бы видеть, но мы работаем над этим каждый день. Почему пока нет стабильности? Потому что возникают травмы у игроков, психологические факторы и порой нехватка сыгранности. Думаю, команда готова к борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Нестерова «Советский спорт».

ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 66 матчей набрав 83 очка.

Материалы по теме
Вячеслав Быков оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android