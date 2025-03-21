Капитан ЦСКА Нестеров: у нас нет стабильности из-за травм и психологических факторов

Защитник и капитан ЦСКА Никита Нестеров рассказал, в чём причины нестабильного выступления московской команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Да, мы ещё не достигли того уровня стабильности, который хотели бы видеть, но мы работаем над этим каждый день. Почему пока нет стабильности? Потому что возникают травмы у игроков, психологические факторы и порой нехватка сыгранности. Думаю, команда готова к борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Нестерова «Советский спорт».

ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 66 матчей набрав 83 очка.