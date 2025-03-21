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Игрок «Монреаля» Галлахер, недавно потерявший мать, ответил на добрый жест болельщицы

Игрок «Монреаля» Галлахер, недавно потерявший мать, ответил на добрый жест болельщицы
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Канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер отреагировал на добрый жест болельщицы клуба, которая предложила вернуть хоккеисту его эксклюзивную джерси в память о матери. В четверг, 20 марта, Галлахер сообщил, что его мать Делла скончалась в начале месяца после продолжительной борьбы с раком.

Девушка выложила в соцсети X (ранее Twitter) фотографию джерси Галлахера из коллекции, посвящённой борьбе с раком и подписала: «Дорогой Брендан, мне кажется, эта джерси должна принадлежать тебе. Ты носил её в 2022 году, как раз перед тем, как их перестали выпускать. Так что она очень уникальная, как и твоя мама. Если хочешь, то определённо можешь оставить её себе как память».

Отметим, что на джерси есть подпись, оставленная Галлахером: «Я борюсь ради мамы».

«Это невероятно любезно с вашей стороны, вы очень внимательны и я это очень ценю! Как насчёт обмена джерси на льду 16 апреля?» — написал хоккеист в ответ на это сообщение.

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