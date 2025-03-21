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Нефтехимик — Адмирал, результат матча 21 марта 2025, счёт 2:1, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» уступил «Нефтехимику» в гостях и потерпел четвёртое поражение подряд
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Нефтехимик» принимал «Адмирал» из Владивостока. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Жукенов (Леонтьев, Белозёров) – 17:23 (5x4)     1:1 Сошников (Гутик, Шулак) – 27:57 (5x3)     2:1 Белозёров (Юзленко, Шафигуллин) – 44:39 (5x5)    

В составе «Нефтехимика» отличились Дмитрий Жукенов и Андрей Белозёров. За «Адмирал» заброшенной шайбой отметился Никита Сошников.

«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 65 очков за 67 матчей. «Адмирал» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 69 очков за аналогичное количество игр.

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