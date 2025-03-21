«Адмирал» уступил «Нефтехимику» в гостях и потерпел четвёртое поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Нефтехимик» принимал «Адмирал» из Владивостока. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В составе «Нефтехимика» отличились Дмитрий Жукенов и Андрей Белозёров. За «Адмирал» заброшенной шайбой отметился Никита Сошников.

«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 65 очков за 67 матчей. «Адмирал» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 69 очков за аналогичное количество игр.