«Адмирал» уступил «Нефтехимику» в гостях и потерпел четвёртое поражение подряд
Поделиться
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Нефтехимик» принимал «Адмирал» из Владивостока. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Жукенов (Леонтьев, Белозёров) – 17:23 (5x4) 1:1 Сошников (Гутик, Шулак) – 27:57 (5x3) 2:1 Белозёров (Юзленко, Шафигуллин) – 44:39 (5x5)
В составе «Нефтехимика» отличились Дмитрий Жукенов и Андрей Белозёров. За «Адмирал» заброшенной шайбой отметился Никита Сошников.
«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 65 очков за 67 матчей. «Адмирал» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 69 очков за аналогичное количество игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 марта 2025
-
21:50
-
21:47
-
21:07
-
20:20
-
19:40
-
19:05
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:15
-
17:55
-
17:20
-
17:00
-
16:45
-
16:11
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
14:45
-
14:28
-
14:10
-
13:47
-
13:30
-
13:08
-
12:45
-
12:34
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:43
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:54