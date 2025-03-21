Дубль Борикова помог минскому «Динамо» в четвёртый раз в сезоне победить ЦСКА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

В составе ЦСКА отличился Денис Гурьянов. За гостей шайбы на свой счёт записали Роман Горбунов, Вадим Мороз и Егор Бориков (дважды).

Отметим, что предыдущие три встречи также законичились победой минского «Динамо» (5:4 ОТ, 2:0, 4:1).

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 67 матчей. Минское «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 84 очка за аналогичное количество встреч.