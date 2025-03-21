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ЦСКА — Динамо Мн, результат матча 21 марта 2025, счёт 1:4, КХЛ 2024-2025

Дубль Борикова помог минскому «Динамо» в четвёртый раз в сезоне победить ЦСКА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

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21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Шипачёв, Гросс) – 11:12 (5x5)     0:2 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 21:09 (5x5)     0:3 Бориков (Брук, Лайл) – 23:50 (5x5)     0:4 Бориков (Липский) – 31:48 (5x5)     1:4 Гурьянов (Дроздов, Соркин) – 39:46 (5x5)    

В составе ЦСКА отличился Денис Гурьянов. За гостей шайбы на свой счёт записали Роман Горбунов, Вадим Мороз и Егор Бориков (дважды).

Отметим, что предыдущие три встречи также законичились победой минского «Динамо» (5:4 ОТ, 2:0, 4:1).

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 67 матчей. Минское «Динамо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 84 очка за аналогичное количество встреч.

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