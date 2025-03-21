«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо», забросив две шайбы в концовке

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Гости одержали победу со счётом 4:1.

В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Никита Гусев. За «Локомотив» шайбы забросили Андрей Сергеев, Рихард Паник. Байрон Фрейз и Александр Радулов отличились в концовке третьего периода, сделав счёт 4:1.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 89 очков за 67 матчей. «Локомотив» находится на первой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 102 очка за 68 встреч.