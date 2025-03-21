«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо», забросив две шайбы в концовке
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Гости одержали победу со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Гусев (Пыленков, Уил) – 05:27 (5x4) 1:1 Сергеев (Берёзкин, Шалунов) – 12:52 (5x5) 1:2 Паник (Рафиков, Фрейз) – 39:57 (5x5) 1:3 Фрейз (А. Радулов, Алексеев) – 58:57 (5x4) 1:4 А. Радулов (Гернат) – 59:47 (5x4)
В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Никита Гусев. За «Локомотив» шайбы забросили Андрей Сергеев, Рихард Паник. Байрон Фрейз и Александр Радулов отличились в концовке третьего периода, сделав счёт 4:1.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 89 очков за 67 матчей. «Локомотив» находится на первой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 102 очка за 68 встреч.
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