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«Спартак» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

«Спартак» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Благодаря этой победе московский «Спартак» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.

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21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Шипачёв, Гросс) – 11:12 (5x5)     0:2 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 21:09 (5x5)     0:3 Бориков (Брук, Лайл) – 23:50 (5x5)     0:4 Бориков (Липский) – 31:48 (5x5)     1:4 Гурьянов (Дроздов, Соркин) – 39:46 (5x5)    

На данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 67 матчей команда Алексея Жамнова набрала 85 очков.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» во втором раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» в четырёх встречах из шести.

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