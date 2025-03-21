«Спартак» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Благодаря этой победе московский «Спартак» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.

На данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 67 матчей команда Алексея Жамнова набрала 85 очков.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» во втором раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» в четырёх встречах из шести.