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Овечкин высказался о возможном матче между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ

Овечкин высказался о возможном матче между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможный хоккейный матч между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами.

И, конечно, это станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея — как в Америке, так и в России. В обеих странах на протяжении всей истории хоккея большое количество легендарных игроков, которых знает весь мир.

Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если всё сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лёд», — приводит слова Овечкина телеграм-канал его команды.

Напомним, во вторник, 18 марта, во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обсуждался вопрос о проведении матча между игроками КХЛ и НХЛ.

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