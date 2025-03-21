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Леонтьев: с удовольствием вызвали бы игроков из «Реактора», но там борьба за плей-ин

Леонтьев: с удовольствием вызвали бы игроков из «Реактора», но там борьба за плей-ин
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги встречи с «Адмиралом», в которой нижнекамская команда одержала победу со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Жукенов (Леонтьев, Белозёров) – 17:23 (5x4)     1:1 Сошников (Гутик, Шулак) – 27:57 (5x3)     2:1 Белозёров (Юзленко, Шафигуллин) – 44:39 (5x5)    

«Боевой матч. Сопернику надо было забраться выше по турнирной таблице. Их мотивация понятна, нам тоже нужно побеждать, чтобы закрывать регулярку на позитиве. Два первых гола забили в неравных составах, дальше всё перетекло в игру до первой заброшенной шайбы. Так и произошло, здорово, что в нашу пользу сложилось.

У нас короткая скамейка, ребята играют на морально-волевых. С удовольствием вызвали бы ребят из «Реактора», но мы, наоборот, отдали им Марио Паталаху. Могли бы вызвать Муиссу, Решетникова, в любой другой ситуации так бы поступили. Но там борьба за плей-ин идёт, им нужнее. Игроков МХЛ держим на карандаше, будем смотреть на предсезонном сборе ребят из «Реактора», но ещё неизвестно, что будет», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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