Леонтьев: с удовольствием вызвали бы игроков из «Реактора», но там борьба за плей-ин

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги встречи с «Адмиралом», в которой нижнекамская команда одержала победу со счётом 2:1.

«Боевой матч. Сопернику надо было забраться выше по турнирной таблице. Их мотивация понятна, нам тоже нужно побеждать, чтобы закрывать регулярку на позитиве. Два первых гола забили в неравных составах, дальше всё перетекло в игру до первой заброшенной шайбы. Так и произошло, здорово, что в нашу пользу сложилось.

У нас короткая скамейка, ребята играют на морально-волевых. С удовольствием вызвали бы ребят из «Реактора», но мы, наоборот, отдали им Марио Паталаху. Могли бы вызвать Муиссу, Решетникова, в любой другой ситуации так бы поступили. Но там борьба за плей-ин идёт, им нужнее. Игроков МХЛ держим на карандаше, будем смотреть на предсезонном сборе ребят из «Реактора», но ещё неизвестно, что будет», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.