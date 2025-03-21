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Леонтьев: много травмированных, они ждут окончания сезона, чтобы сделать операцию

Леонтьев: много травмированных, они ждут окончания сезона, чтобы сделать операцию
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев провёл небольшой анализ игры своей команды по всему сезону и рассказал о большом числе травмированных игроков к окончанию сезона.

«Многое показал наш рывок в конце сезона. Мы играли в режиме плей-офф последние два месяца и за 14 матчей допустили всего два чистых поражения. Показали, что у нас команда с характером, многие проявили истинные бойцовские качества. Это если проводить какой-то краткий анализ нашей игры по всему сезону.

И сейчас ребятам хочется наконец-то закончить сезон, потому что много травмированных. Можно честно говорить, что они ждут окончания сезона, чтобы сделать операцию… Не буду называть фамилий, но это люди с железным характером, сейчас они бьются до конца, отдаются полностью игре», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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