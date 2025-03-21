Тамбиев: повозил трусы по полю, а потом собрался сыграть в плей-офф — так не бывает

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2).

«Игра получилась равная, но мне не очень понравилось, как играла наша команда. Вот в Магнитогорске была встреча, ребята выдавали эмоции, огонь, забрасывали красивые шайбы. Сегодня не понравилась игра в атаке. Были моменты, эпизоды, но не было целостной игры. Не понравилось большинство «5 на 4». Оно было не острое, мягко говоря. Нижнекамск свой гол забил, значит, больше хотели победить. Есть пища для размышлений, есть над чем подумать.

Ряд команд в КХЛ уже месяц назад решили вопрос по попаданию в плей-офф. Но они выходят и все играют от ножа. Все играют, как настоящие профессионалы. И здесь неважно, вышли мы в плей-офф или нет. Есть игра, есть соперник. Готовимся и играем. Уступить можно по-разному. В Магнитогорске тоже проиграли, но игра была зрелищная. А сегодня я не узнавал свою команду. Травмы – часть хоккея, нельзя себя беречь.

Думать, что сегодня повозил трусы по полю, а потом собрался сыграть нормально в плей-офф – нет. Такого не бывает. Надо честно играть в хоккей», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.