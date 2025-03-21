Никитин — о задаче «Локомотива» на плей-офф: у нас очень простая цель — это первый раунд

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1) и рассказал о задачах своей команды на плей-офф.

— Получилась такая плотная игра, в концовке второго периода реализовали удачный отскок, дождались своего шанса. В принципе, всё, готовимся к плей-офф.

– Вы первыми завершили регулярку из числа команд, которые вышли в плей-офф, поэтому теперь у вас больше всего времени на подготовку к главным матчам сезона. Это плюс или минус?

– У нас всего на один день больше, чем у соперника, на подготовку к серии. Не думаю, что это принципиальная разница. Мы особо не загружаемся на эту тему. Регламент есть регламент.

– Вы давно обеспечили себе победу в конференции и так же давно узнали соперника по первому раунду плей-офф. Были ли для вас полезны встречи на финише регулярки?

– Конечно, когда ребята играют с топовыми командами, у них есть возможность проявить свои лучшие качества. Ну и интересно играть такие матчи.

– Ваша цель на плей-офф: сделать ещё один в шаг в сравнении с предыдущим сезоном и одержать одну победу в финале Кубка Гагарина или всё-таки то количество, которое требуется для Кубка?

– У нас очень простая цель – это первый раунд. Дальше не загадываем.

– В сегодняшней игре можно было ожидать увидеть некую расслабленность, чтобы не получить травм. Но сегодня было много стыков. Ожидали увидеть такой жёсткий матч?

– Не то что ожидал. Но встречались два лидера конференции. Это совершенно нормально. Ещё раз повторюсь, что интересно играть такие игры, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.