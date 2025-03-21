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Никитин — о задаче «Локомотива» на плей-офф: у нас очень простая цель — это первый раунд

Никитин — о задаче «Локомотива» на плей-офф: у нас очень простая цель — это первый раунд
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1) и рассказал о задачах своей команды на плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Гусев (Пыленков, Уил) – 05:27 (5x4)     1:1 Сергеев (Берёзкин, Шалунов) – 12:52 (5x5)     1:2 Паник (Рафиков, Фрейз) – 39:57 (5x5)     1:3 Фрейз (А. Радулов, Алексеев) – 58:57 (5x4)     1:4 А. Радулов (Гернат) – 59:47 (5x4)    

— Получилась такая плотная игра, в концовке второго периода реализовали удачный отскок, дождались своего шанса. В принципе, всё, готовимся к плей-офф.

– Вы первыми завершили регулярку из числа команд, которые вышли в плей-офф, поэтому теперь у вас больше всего времени на подготовку к главным матчам сезона. Это плюс или минус?
– У нас всего на один день больше, чем у соперника, на подготовку к серии. Не думаю, что это принципиальная разница. Мы особо не загружаемся на эту тему. Регламент есть регламент.

– Вы давно обеспечили себе победу в конференции и так же давно узнали соперника по первому раунду плей-офф. Были ли для вас полезны встречи на финише регулярки?
– Конечно, когда ребята играют с топовыми командами, у них есть возможность проявить свои лучшие качества. Ну и интересно играть такие матчи.

– Ваша цель на плей-офф: сделать ещё один в шаг в сравнении с предыдущим сезоном и одержать одну победу в финале Кубка Гагарина или всё-таки то количество, которое требуется для Кубка?
– У нас очень простая цель – это первый раунд. Дальше не загадываем.

– В сегодняшней игре можно было ожидать увидеть некую расслабленность, чтобы не получить травм. Но сегодня было много стыков. Ожидали увидеть такой жёсткий матч?
– Не то что ожидал. Но встречались два лидера конференции. Это совершенно нормально. Ещё раз повторюсь, что интересно играть такие игры, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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