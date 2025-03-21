Форвард московского «Динамо» Комтуа получил 34 минуты штрафа в матче с «Локомотивом»

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа получил 34 минуты штрафа во встрече с ярославским «Локомотивом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В концовке третьего периода 26-летний канадский форвард получил двухминутный штраф за грубость, а также двухминутные, 10- и 20-минутные удаления за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В нынешнем сезоне Макс Комтуа принял участие в 61 матче за «Динамо» и набрал 50 (21+29) очков.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 89 очков за 67 матчей.