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Кудашов: при счёте 1:1 игра шла до гола. Пропустили, завелись, пошли эмоции

Кудашов: при счёте 1:1 игра шла до гола. Пропустили, завелись, пошли эмоции
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды от ярославского «Локомотива» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Гусев (Пыленков, Уил) – 05:27 (5x4)     1:1 Сергеев (Берёзкин, Шалунов) – 12:52 (5x5)     1:2 Паник (Рафиков, Фрейз) – 39:57 (5x5)     1:3 Фрейз (А. Радулов, Алексеев) – 58:57 (5x4)     1:4 А. Радулов (Гернат) – 59:47 (5x4)    

— При счёте 1:1 игра шла до гола. Если бы мы забили, то, возможно, всё было бы по-другому. А получилось так, что пропустили в концовке периода. Это повлияло. Потом пытались отыграться, но стали совершать неправильные действия. Завелись, пошли эмоции. В принципе, всё.

– Во втором периоде вы не совершили ни одного броска в створ ворот.
– Заманивали (смеётся).

– Почему не произвели ещё бо́льшую ротацию и не стали привлекать игроков из МХЛ?
– Не понимаю вопроса. Имеется в виду, что мы сегодня должны были не играть? Тут же всё ясно. Ну как? Мы же не можем такой состав выставлять. Да и молодёжка у нас завтра играет. Они сейчас в своей зоне готовятся к своим стыковым играм, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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