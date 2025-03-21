Кудашов: при счёте 1:1 игра шла до гола. Пропустили, завелись, пошли эмоции

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды от ярославского «Локомотива» (1:4).

— При счёте 1:1 игра шла до гола. Если бы мы забили, то, возможно, всё было бы по-другому. А получилось так, что пропустили в концовке периода. Это повлияло. Потом пытались отыграться, но стали совершать неправильные действия. Завелись, пошли эмоции. В принципе, всё.

– Во втором периоде вы не совершили ни одного броска в створ ворот.

– Заманивали (смеётся).

– Почему не произвели ещё бо́льшую ротацию и не стали привлекать игроков из МХЛ?

– Не понимаю вопроса. Имеется в виду, что мы сегодня должны были не играть? Тут же всё ясно. Ну как? Мы же не можем такой состав выставлять. Да и молодёжка у нас завтра играет. Они сейчас в своей зоне готовятся к своим стыковым играм, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.