Кудашов: при счёте 1:1 игра шла до гола. Пропустили, завелись, пошли эмоции

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды от ярославского «Локомотива» (1:4).
— При счёте 1:1 игра шла до гола. Если бы мы забили, то, возможно, всё было бы по-другому. А получилось так, что пропустили в концовке периода. Это повлияло. Потом пытались отыграться, но стали совершать неправильные действия. Завелись, пошли эмоции. В принципе, всё.
– Во втором периоде вы не совершили ни одного броска в створ ворот.
– Заманивали (смеётся).
– Почему не произвели ещё бо́льшую ротацию и не стали привлекать игроков из МХЛ?
– Не понимаю вопроса. Имеется в виду, что мы сегодня должны были не играть? Тут же всё ясно. Ну как? Мы же не можем такой состав выставлять. Да и молодёжка у нас завтра играет. Они сейчас в своей зоне готовятся к своим стыковым играм, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 марта 2025
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