Кудашов — о том, кто из вратарей «Динамо» начнёт плей-офф: я-то давно определился

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от ярославского «Локомотива» (1:4) ответил на вопрос, кто из вратарей будет начинать плей-офф.
– Почему решили попробовать третьего вратаря Ярославлева?
– Стратегическое решение. Мы всех готовим на плей-офф. Никто не знает, что будет дальше.
– Хотите иметь не двух, а трёх вратарей?
– Никто не знает, что будет в плей-офф. Лучше иметь готовой всю обойму.
– И как вам его игра сегодня?
– Ну вы знаете, тут надо знать внутреннюю кухню. Он долго не тренировался, приехал практически сразу на игру, без тренировок. Для того состояния, в котором он был, сыграл достойно.
– Вы уже определились с тем, кто из ваших вратарей будет начинать плей-офф?
– Я-то давно определился.
– Не скажете?
– Увидите. Недолго осталось, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 марта 2025
-
23:15
-
22:55
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:16
-
22:05
-
21:50
-
21:47
-
21:07
-
20:20
-
19:40
-
19:05
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:15
-
17:55
-
17:20
-
17:00
-
16:45
-
16:11
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
14:45
-
14:28
-
14:10
-
13:47
-
13:30
-
13:08
-
12:45