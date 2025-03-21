Кудашов — о том, кто из вратарей «Динамо» начнёт плей-офф: я-то давно определился

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от ярославского «Локомотива» (1:4) ответил на вопрос, кто из вратарей будет начинать плей-офф.

– Почему решили попробовать третьего вратаря Ярославлева?

– Стратегическое решение. Мы всех готовим на плей-офф. Никто не знает, что будет дальше.

– Хотите иметь не двух, а трёх вратарей?

– Никто не знает, что будет в плей-офф. Лучше иметь готовой всю обойму.

– И как вам его игра сегодня?

– Ну вы знаете, тут надо знать внутреннюю кухню. Он долго не тренировался, приехал практически сразу на игру, без тренировок. Для того состояния, в котором он был, сыграл достойно.

– Вы уже определились с тем, кто из ваших вратарей будет начинать плей-офф?

– Я-то давно определился.

– Не скажете?

– Увидите. Недолго осталось, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.