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Кудашов — о том, кто из вратарей «Динамо» начнёт плей-офф: я-то давно определился

Кудашов — о том, кто из вратарей «Динамо» начнёт плей-офф: я-то давно определился
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от ярославского «Локомотива» (1:4) ответил на вопрос, кто из вратарей будет начинать плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Гусев (Пыленков, Уил) – 05:27 (5x4)     1:1 Сергеев (Берёзкин, Шалунов) – 12:52 (5x5)     1:2 Паник (Рафиков, Фрейз) – 39:57 (5x5)     1:3 Фрейз (А. Радулов, Алексеев) – 58:57 (5x4)     1:4 А. Радулов (Гернат) – 59:47 (5x4)    

– Почему решили попробовать третьего вратаря Ярославлева?
– Стратегическое решение. Мы всех готовим на плей-офф. Никто не знает, что будет дальше.

– Хотите иметь не двух, а трёх вратарей?
– Никто не знает, что будет в плей-офф. Лучше иметь готовой всю обойму.

– И как вам его игра сегодня?
– Ну вы знаете, тут надо знать внутреннюю кухню. Он долго не тренировался, приехал практически сразу на игру, без тренировок. Для того состояния, в котором он был, сыграл достойно.

– Вы уже определились с тем, кто из ваших вратарей будет начинать плей-офф?
– Я-то давно определился.

– Не скажете?
– Увидите. Недолго осталось, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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