Хоккеисты «Эдмонтона» Макдэвид и Драйзайтль не сыграют с «Сиэтлом» из-за травм

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера «Эдмонтона» Криса Ноблоха.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Отмечается, что точных сроков возвращения игроков пока нет, ожидается, что оба хоккеиста пропустят как минимум неделю.

Напомним, Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипег Джетс». Леон Драйзайтль пропускал игру с «Джетс» из-за повреждения.

На счету Макдэвида 90 (26+64) очков в 63 играх в текущем сезоне. Драйзайтль заработал 101 (49+52) очко в 68 матчах.

Встреча между командами состоится в ночь с 22 на 23 марта в 5:00 мск.