Хоккеисты «Эдмонтона» Макдэвид и Драйзайтль не сыграют с «Сиэтлом» из-за травм

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера «Эдмонтона» Криса Ноблоха.
Отмечается, что точных сроков возвращения игроков пока нет, ожидается, что оба хоккеиста пропустят как минимум неделю.
Напомним, Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипег Джетс». Леон Драйзайтль пропускал игру с «Джетс» из-за повреждения.
На счету Макдэвида 90 (26+64) очков в 63 играх в текущем сезоне. Драйзайтль заработал 101 (49+52) очко в 68 матчах.
Встреча между командами состоится в ночь с 22 на 23 марта в 5:00 мск.