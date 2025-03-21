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Бекстрём заявил, что планирует посещать все матчи «Вашингтона» до рекорда Овечкина

Бекстрём заявил, что планирует посещать все матчи «Вашингтона» до рекорда Овечкина
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём заявил, что планирует посещать каждый матч «Кэпиталз», чтобы не пропустить момент, когда российский форвард Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Об этом сообщает журналист Тарик Эль‑Башир в соцсети X (ранее Twitter).

Бекстрём объявил о приостановке карьеры в ноябре 2024 года. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона». Также он имеет наибольшее количество результативных передач (279) на голы Овечкина среди его товарищей по команде за всё время.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 встреч, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач. 39-летний форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. До повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить восемь шайб.

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