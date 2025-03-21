Результаты матчей КХЛ на 21 марта 2025 года

Сегодня, 21 марта, прошли три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 102 очка в 68 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 67 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 85 очков.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 94 очка в 67 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», в активе которого 91 очко в 67 матчах. Тройку лучших замыкает «Металлург» с 90 очками в 67 играх.