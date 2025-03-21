Результаты матчей КХЛ на 21 марта 2025 года
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Сегодня, 21 марта, прошли три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Жукенов (Леонтьев, Белозёров) – 17:23 (5x4) 1:1 Сошников (Гутик, Шулак) – 27:57 (5x3) 2:1 Белозёров (Юзленко, Шафигуллин) – 44:39 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Гусев (Пыленков, Уил) – 05:27 (5x4) 1:1 Сергеев (Берёзкин, Шалунов) – 12:52 (5x5) 1:2 Паник (Рафиков, Фрейз) – 39:57 (5x5) 1:3 Фрейз (А. Радулов, Алексеев) – 58:57 (5x4) 1:4 А. Радулов (Гернат) – 59:47 (5x4)
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Шипачёв, Гросс) – 11:12 (5x5) 0:2 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 21:09 (5x5) 0:3 Бориков (Брук, Лайл) – 23:50 (5x5) 0:4 Бориков (Липский) – 31:48 (5x5) 1:4 Гурьянов (Дроздов, Соркин) – 39:46 (5x5)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 102 очка в 68 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 67 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 85 очков.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 94 очка в 67 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», в активе которого 91 очко в 67 матчах. Тройку лучших замыкает «Металлург» с 90 очками в 67 играх.
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