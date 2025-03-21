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Результаты матчей МХЛ на 21 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 21 марта 2025 года
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Сегодня, 21 марта, прошли 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
3 : 4
ОТ
ХК Капитан
Ступино
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
1 : 2
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
2 : 3
Снежные Барсы
Астана
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Реактор
Нижнекамск
1:0 Бабенко (Кольцов, Агафонов) – 12:17 (5x5)     1:1 Муртазин (Паталаха, Муиссу) – 26:47 (5x4)     1:2 Соколов (Анохин) – 42:31 (5x4)     1:3 Бородинов (Паталаха, Анохин) – 43:06 (5x4)     2:3 Ахсянов (Кольцов, Колесников) – 51:09 (5x3)     3:3 Петренко (Кочуров) – 59:59 (6x5)     4:3 Бабенко – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
2 : 1
АКМ Новомосковск
Новомосковск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
3 : 5
Спутник
Альметьевск
1:0 Бородин (Морозов) – 06:21 (5x5)     1:1 Абдукадыров (Никитин) – 09:37 (5x5)     1:2 Кутузов (Лазарев, Ахмадуллин) – 11:30 (5x5)     2:2 Истюфеев (Михальченко, Бородин) – 13:49 (5x5)     2:3 Ахмадуллин (Абдукадыров) – 24:58 (5x5)     2:4 Нафигин (Ахмадуллин) – 38:05 (5x5)     3:4 Бородин (Скутин, Сенькин) – 57:01 (5x5)     3:5 Ахмадуллин (Кутузов) – 59:41 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Москва
1:0 Висков (Селивёрстов) – 02:08 (5x4)     1:1 Мыльников (Малков, Карпов) – 02:45 (5x5)     2:1 Демиденко (Скобелев) – 21:54 (5x5)     2:2 Мыльников (Зацепин) – 22:15 (5x5)     2:3 Мыльников (Мурашев, Ртищев) – 52:50 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
1 : 2
ОТ
Локо-76
Ярославль
0:1 Кисеев (Масленицин) – 09:14 (5x5)     1:1 Яновский (Карташов) – 45:45 (5x4)     1:2 Клочко (Зубов, Беляков) – 64:22 (3x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
4 : 5
ОТ
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 Пугачёв (Фёдоров) – 00:56 (5x5)     2:0 Сальников (Кулябин) – 12:28 (5x5)     3:0 Глазунов – 13:38 (5x4)     3:1 Шитов (Попов) – 28:35 (5x5)     3:2 Шитов (Герасимов) – 44:21 (5x4)     3:3 Щеглов (Петров, Гржелецкий) – 45:38 (5x5)     3:4 Пискунов (Болтов) – 48:26 (5x5)     4:4 Стафеев (Пугачёв, Гаврилов) – 51:26 (5x5)     4:5 Пискунов (Лученков) – 60:22 (3x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
4 : 5
Академия СКА-Юниор
Московская область
1:0 Фаткуллин (Саранов, Детков) – 03:46 (5x5)     2:0 Ильичёв – 23:45 (5x5)     3:0 Детков (Ванин) – 29:34 (5x5)     3:1 Гусев (Парай, Суздорф) – 36:04 (5x5)     3:2 Масиянский (Кораблёв, Гусев) – 43:30 (5x5)     3:3 Суздорф (Царегородцев, Парай) – 43:37 (5x5)     3:4 Карпачевский (Царегородцев, Тимашков) – 49:06 (5x4)     4:4 Детков – 53:12 (4x5)     4:5 Сливченко (Суздорф) – 57:57 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
4 : 3
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 Жулин (Якупов, Самигуллин) – 02:24 (5x4)     1:1 Полежаев (Головнёв, Хлебков) – 09:43 (5x4)     1:2 Ненахов – 11:06 (4x5)     2:2 Жулин – 30:39     3:2 Онишко (Барсуков) – 44:51 (5x5)     3:3 Михалёв (Пугачёв) – 51:40 (5x4)     4:3 Фазлов (Барсуков, Самигуллин) – 52:03 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
5 : 2
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится МХК «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис» набравший 84 очка за 52 игры. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (83), на третьем — «Мамонты Югры» (78).

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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