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Комтуа устроил драку с Черепановым, Радулов общался с судьями. Яркие фото победы «Локо»

Комтуа устроил драку с Черепановым, Радулов общался с судьями. Яркие фото победы «Локо»
ХК «Динамо
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21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Гости одержали победу со счётом 4:1.

В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Никита Гусев. За «Локомотив» шайбы забросили Андрей Сергеев, Рихард Паник; Байрон Фрейз и Александр Радулов отличились в концовке третьего периода, сделав счёт 4:1.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 89 очков за 67 матчей. «Локомотив» находится на первой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 102 очка за 68 встреч.

Лучшие кадры со встречи «Динамо» – «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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