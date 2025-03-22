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Евгений Малкин прервал безголевую серию, открыв счёт в матче «Питтсбург» — «Коламбус»

Евгений Малкин прервал безголевую серию, открыв счёт в матче «Питтсбург» — «Коламбус»
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38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). На шестой минуте игры Малкин открыл счёт, переправив шайбу в ворота с острого угла после прострельной передачи от Филипа Томасино.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Малкин (Томасино, Дьюар) – 05:28     2:0 Аччари (Лизотт) – 13:51     2:1 Дженнер (Матейчук, Проворов) – 14:07     3:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 14:53     3:2 Дэнфорт (Оливье, Сиверсон) – 21:35     4:2 Имама (Хайнен, Хейз) – 28:15     5:2 Кросби (Грызлик) – 35:31     5:3 Джонсон (Курали, Чинахов) – 43:45     6:3 Раст (Ракелль) – 58:03    

Тем самым Евгений прервал свою безголевую серию, которая составила четыре матча. Примечательно, что в марте 2025 года российский форвард забивает в каждой пятой игре после четырёх без заброшенных шайб — сегодняшняя встреча завершила уже второй такой отрезок.

Всего в текущем сезоне на счету Малкина теперь 45 набранных очков — 14 заброшенных шайб и 31 результативный пас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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