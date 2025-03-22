Евгений Малкин прервал безголевую серию, открыв счёт в матче «Питтсбург» — «Коламбус»

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). На шестой минуте игры Малкин открыл счёт, переправив шайбу в ворота с острого угла после прострельной передачи от Филипа Томасино.
Тем самым Евгений прервал свою безголевую серию, которая составила четыре матча. Примечательно, что в марте 2025 года российский форвард забивает в каждой пятой игре после четырёх без заброшенных шайб — сегодняшняя встреча завершила уже второй такой отрезок.
Всего в текущем сезоне на счету Малкина теперь 45 набранных очков — 14 заброшенных шайб и 31 результативный пас.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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