Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
Комментарии

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Малкин (Томасино, Дьюар) – 05:28     2:0 Аччари (Лизотт) – 13:51     2:1 Дженнер (Матейчук, Проворов) – 14:07     3:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 14:53     3:2 Дэнфорт (Оливье, Сиверсон) – 21:35     4:2 Имама (Хайнен, Хейз) – 28:15     5:2 Кросби (Грызлик) – 35:31     5:3 Джонсон (Курали, Чинахов) – 43:45     6:3 Раст (Ракелль) – 58:03    

В составе победителей голами отметились Ноэль Аччари, Рикард Ракелль, Боконджи Имама, Сидни Кросби, Брайан Раст и российский нападающий Евгений Малкин. За «Коламбус» отличились Бун Дженнер, Джастин Дэнфорт и Кент Джонсон.

Отметим, что российские игроки «Коламбуса» Иван Проворов и Егор Чинахов записали на свой счёт по результативной передаче.

Материалы по теме
Безумие продолжается! У Овечкина 888-й гол в НХЛ, а у «Вашингтона» — 100 очков в сезоне
Видео
Безумие продолжается! У Овечкина 888-й гол в НХЛ, а у «Вашингтона» — 100 очков в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android