Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
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На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Малкин (Томасино, Дьюар) – 05:28 2:0 Аччари (Лизотт) – 13:51 2:1 Дженнер (Матейчук, Проворов) – 14:07 3:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 14:53 3:2 Дэнфорт (Оливье, Сиверсон) – 21:35 4:2 Имама (Хайнен, Хейз) – 28:15 5:2 Кросби (Грызлик) – 35:31 5:3 Джонсон (Курали, Чинахов) – 43:45 6:3 Раст (Ракелль) – 58:03
В составе победителей голами отметились Ноэль Аччари, Рикард Ракелль, Боконджи Имама, Сидни Кросби, Брайан Раст и российский нападающий Евгений Малкин. За «Коламбус» отличились Бун Дженнер, Джастин Дэнфорт и Кент Джонсон.
Отметим, что российские игроки «Коламбуса» Иван Проворов и Егор Чинахов записали на свой счёт по результативной передаче.
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