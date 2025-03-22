Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Ноэль Аччари, Рикард Ракелль, Боконджи Имама, Сидни Кросби, Брайан Раст и российский нападающий Евгений Малкин. За «Коламбус» отличились Бун Дженнер, Джастин Дэнфорт и Кент Джонсон.

Отметим, что российские игроки «Коламбуса» Иван Проворов и Егор Чинахов записали на свой счёт по результативной передаче.