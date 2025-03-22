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Никлас Бекстрём прокомментировал погоню Александра Овечкина за рекордом Гретцки

Никлас Бекстрём прокомментировал погоню Александра Овечкина за рекордом Гретцки
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Экс-нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о погоне своего бывшего партнёра по тройке нападения 39-летнего российского нападающего Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Я думаю, мы все решили, что, вероятно, будет небольшая неудача, когда он получил травму в середине сезона, но это просто впечатляет. Он всегда был отличным бомбардиром, и я рад за него, что он в семи голах от того, чтобы стать величайшим игроком всех времен. За этим действительно интересно наблюдать», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

На счету Александра Овечкина 888 заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ, снайперский рекорд Гретцки составляет 894 гола.

Видео: Бекстрём отдает Овечкину передачи на тренировке

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