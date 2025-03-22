Неизвестные осквернили статую Уэйна Гретцки в Эдмонтоне, забросав фекалиями

Статуя канадской хоккейной легенды, лучшего бомбардира НХЛ всех времён Уэйна Гретцки в Эдмонтоне подверглась акту вандализма. Как сообщает в социальных сетях канадский журналист Дин Бланделл, монумент забросали экскрементами. Мотивы совершивших это действие неизвестны.

Ранее в Канаде критиковали Гретцки из-за его отношений с президентом США Дональдом Трампом, который ввёл против северного соседа своей страны крупные таможенные тарифы и предложил Канаде войти в состав США на правах 51-го штата.

За свою хоккейную карьеру Гретцки набрал 2857 очков (894 + 1963) в 1487 матчах.

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