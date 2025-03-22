НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 марта

Сегодня, 22 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранного матча регулярки нынешнего сезона.

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:3. В составе победителей голами отметились Ноэль Аччари, Рикард Ракелль, Боконджи Имама, Сидни Кросби, Брайан Раст и российский нападающий Евгений Малкин.