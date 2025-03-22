НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 марта
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Сегодня, 22 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранного матча регулярки нынешнего сезона.
На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:3. В составе победителей голами отметились Ноэль Аччари, Рикард Ракелль, Боконджи Имама, Сидни Кросби, Брайан Раст и российский нападающий Евгений Малкин.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Малкин (Томасино, Дьюар) – 05:28 2:0 Аччари (Лизотт) – 13:51 2:1 Дженнер (Матейчук, Проворов) – 14:07 3:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 14:53 3:2 Дэнфорт (Оливье, Сиверсон) – 21:35 4:2 Имама (Хайнен, Хейз) – 28:15 5:2 Кросби (Грызлик) – 35:31 5:3 Джонсон (Курали, Чинахов) – 43:45 6:3 Раст (Ракелль) – 58:03
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