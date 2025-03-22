Кросби забил 25+ голов в 15-м сезоне, из действующих больше сезонов только у Овечкина

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби забил свой 25-й гол в сезоне. Канадский форвард забил 25 и более голов в 15-м сезоне. Он стал 13-м игроком в истории лиги по данному показателю. Из действующих игроков больше таких сезонов только у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (19).

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:3.