Расписание матчей 1/8 финала ВХЛ на 22 марта 2025 года
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Сегодня, 22 марта, пройдут четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск).
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж).
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск).
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган).
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань).
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва).
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
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