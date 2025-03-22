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Расписание матчей МХЛ на 22 марта 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 22 марта 2025 года
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Сегодня, 22 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Не начался
Алмаз
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
МХК Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Не начался
Академия СКА-Юниор
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится МХК «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набравший 84 очка за 52 игры. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (83), на третьем — «Мамонты Югры» (78).

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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