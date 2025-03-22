Расписание матчей МХЛ на 22 марта 2025 года

Сегодня, 22 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК Тайфун Приморский край Не начался Сахалинские Акулы Сахалинская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК Локо Ярославль Не начался Алмаз Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК АКМ-Юниор Тульская область Не начался Крылья Советов Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК МХК Спартак Москва Не начался МХК Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК Русские Витязи Московская область Не начался Академия СКА-Юниор Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится МХК «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набравший 84 очка за 52 игры. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (83), на третьем — «Мамонты Югры» (78).