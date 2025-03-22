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«Это не моя заслуга». Бекстрём — о близости Александра Овечкина к рекорду Гретцки

«Это не моя заслуга». Бекстрём — о близости Александра Овечкина к рекорду Гретцки
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём заявил, что тот факт, что капитан столичного клуба Александр Овечкин так близок к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, является только заслугой российского нападающего.

«Очевидно, это всё он. В этом моей заслуги нет. Я не собираюсь отнимать у Алекса момент, чтобы блистать. Мне очень повезло, что я, прежде всего, много лет играл за одну и ту же организацию и играл с Овечкиным. Мне стоит поблагодарить Брюса Будро за то, что он свёл нас вместе», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 встреч, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.

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