«Сибирь» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 22 марта, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 68 очков за 67 встреч.

«Ак Барс» располагается на пятой строчке в таблице Востока, набрав 85 очков после 67 встреч.