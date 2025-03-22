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Сибирь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:10 Мск
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Сибирь — Ак Барс: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

«Сибирь» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 22 марта, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Сибирь» — «Ак Барс» 22 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 68 очков за 67 встреч.

«Ак Барс» располагается на пятой строчке в таблице Востока, набрав 85 очков после 67 встреч.

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