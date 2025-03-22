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Форвард «Автомобилиста» ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть на старте плей-офф КХЛ

Форвард «Автомобилиста» ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть на старте плей-офф КХЛ
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Нападающий «Автомобилиста» Ник Меркли ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Мне неважно, с кем играть: «Авангард», «Ак Барс» или «Металлург». У нас будет время, чтобы подготовиться к первому раунду плей-офф и любому сопернику. У нас будет достаточно времени, чтобы разобрать их системы. Тут все соперники хороши», — приводит слова Меркли Metaratings.

Напомним, «Автомобилист» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 87 очков после 67 встреч. Уральский клуб займёт четвёртое место в конференции, если не проиграет «Металлургу» в основное время или «Ак Барс» не обыграет «Сибирь». Обе игры состоятся сегодня, 22 марта.

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