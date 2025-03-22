Рыбин — о возвращении Кузнецова в СКА: он должен быть максимально готов, скоро плей-офф

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин оценил возвращение в состав СКА нападающего Евгения Кузнецова, который восстановился после травмы.

— Как думаете, быстро ли Кузнецов наберёт кондиции?

— Если он возвращается, то очевидно, что его готовили. Он же не может вернуться неготовым. Он должен быть в полной боевой готовности, без всяких: «Дайте мне время». Он должен быть максимально готов, потому что совсем скоро стартует плей-офф. Это уже матчи на выбывание, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

Напомним, Кузнецов в сезоне провёл лишь 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 года он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.