«Круто, но не очень верится». Форвард «Локомотива» — о возможных матчах НХЛ и КХЛ

Нападающий «Локомотива» Андрей Сергеев оценил идею возможного проведения матчей российских и американских игроков НХЛ и КХЛ.

«Это круто, но не очень верится. Хотеть и делать — это разные вещи. Я думаю, каждая команда КХЛ хочет сыграть с командой НХЛ. Но если это вообще будет играть команда из КХЛ, а не какие-нибудь альтернативные сборные, сборная КХЛ. Думаю, будут выбирать новые арены, выбор падёт на них. Не могу сказать, какая арена самая лучшая сейчас в лиге, не играли ещё на «УГМК-Арене». По вместимости тут и Омск, и Питер. Не были в Екатеринбурге, говорят, так крутая арена», — приводит слова Сергеева «Советский спорт».