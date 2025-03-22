Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Круто, но не очень верится». Форвард «Локомотива» — о возможных матчах НХЛ и КХЛ

«Круто, но не очень верится». Форвард «Локомотива» — о возможных матчах НХЛ и КХЛ
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Андрей Сергеев оценил идею возможного проведения матчей российских и американских игроков НХЛ и КХЛ.

«Это круто, но не очень верится. Хотеть и делать — это разные вещи. Я думаю, каждая команда КХЛ хочет сыграть с командой НХЛ. Но если это вообще будет играть команда из КХЛ, а не какие-нибудь альтернативные сборные, сборная КХЛ. Думаю, будут выбирать новые арены, выбор падёт на них. Не могу сказать, какая арена самая лучшая сейчас в лиге, не играли ещё на «УГМК-Арене». По вместимости тут и Омск, и Питер. Не были в Екатеринбурге, говорят, так крутая арена», — приводит слова Сергеева «Советский спорт».

Материалы по теме
Путин и Трамп договорились о загадочном хоккейном матче. Формат непонятен, но важно другое
Путин и Трамп договорились о загадочном хоккейном матче. Формат непонятен, но важно другое
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android