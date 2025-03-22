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Автомобилист — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

«Автомобилист» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автомобилист» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 87 очков после 67 встреч.

«Металлург» провёл 67 матчей и расположился на третьей строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 90 очков.

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