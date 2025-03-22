«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 22 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущей регулярке «Торпедо» провело 67 матчей и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 65 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 80 очков.