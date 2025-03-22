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Торпедо — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 22 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущей регулярке «Торпедо» провело 67 матчей и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 70 очков.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 65 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 80 очков.

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