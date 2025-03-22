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Форвард «Вашингтона» Эллер: у Овечкина никогда не было плохого дня в жизни

Форвард «Вашингтона» Эллер: у Овечкина никогда не было плохого дня в жизни
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал о позитивном настрое в жизни у российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Овечкин очень верен себе. Он человек, который всегда распространяет вокруг себя позитивные вибрации. Алекс любит шутить, он может смеяться над другими, он смеётся над собой. С ним всегда весело, и это то, что я ценю в нём. Я всегда говорю, что у Ови никогда не было плохого дня в жизни. Вот как он выглядит каждый день», — приводит слова Эллера RG.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 встреч, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.

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