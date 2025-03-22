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Сибирь — Ак Барс. Прямая трансляция
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13:10 Мск
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Рябыкин оценил шансы «Сибири» в возможной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

Рябыкин оценил шансы «Сибири» в возможной серии Кубка Гагарина с «Трактором»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил шансы «Сибири» в возможной серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором».

«Сибири» будет тяжело. Да, у Новосибирска есть такие лидеры, как Широков или Бек, но команда возрастная, с не очень глубоким составом. Вряд ли она остановит четыре бегущих звена Челябинска, хотя одна-две победы «Сибири» в серии не исключены», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Сегодня, 22 марта, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду казанский «Ак Барс».

Матч «Сибирь» — «Ак Барс» 22 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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