Рябыкин оценил шансы «Сибири» в возможной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил шансы «Сибири» в возможной серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором».

«Сибири» будет тяжело. Да, у Новосибирска есть такие лидеры, как Широков или Бек, но команда возрастная, с не очень глубоким составом. Вряд ли она остановит четыре бегущих звена Челябинска, хотя одна-две победы «Сибири» в серии не исключены», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Сегодня, 22 марта, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду казанский «Ак Барс».