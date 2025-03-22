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«Он просто подставил ЦСКА». Третьяк — о положительной допинг-пробе форварда Каменева

«Он просто подставил ЦСКА». Третьяк — о положительной допинг-пробе форварда Каменева
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Президент Федерации хоккея России (ФХР), член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой форварда армейского клуба Владислава Каменева.

«Думаю, этот препарат известен всем — и врачам, и игрокам. Это вопрос к игроку, его самодисциплине — он просто подставил команду в плане дисциплины. Он хороший игрок, для сборной подходил. Как можно принимать препарат, который считается запретным? Поэтому все вопросы к нему», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, о положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

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