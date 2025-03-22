В НХЛ рассказали, есть ли план на случай, если на рекордный гол Овечкина возьмут запрос

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, есть ли план на случай, если на гол, после которого российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге, возьмут тренерский запрос.

«Гол, благодаря которому Овечкин сравняется с рекордом, и гол, благодаря которому он побьёт рекорд, будут просматриваться так же, как и все остальные голы, забитые в НХЛ. Ничего — ни официального признания рекорда, ни празднования — не произойдёт, пока не будет подтверждено, что это хороший гол», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.