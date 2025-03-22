«Вашингтон» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 00:00

В ночь с 22 на 23 марта в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Флориду Пантерз». Встреча начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги со 100 очками после 69 проведённых матчей.

«Флорида Пантерз» с 87 очками в активе располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, это будет третья встреча команд в сезоне. Ранее в двух матчах сильнее был «Вашингтон».