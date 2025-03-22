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Вашингтон — Флорида: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 00:00

«Вашингтон» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 00:00
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В ночь с 22 на 23 марта в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Флориду Пантерз». Встреча начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги со 100 очками после 69 проведённых матчей.

«Флорида Пантерз» с 87 очками в активе располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, это будет третья встреча команд в сезоне. Ранее в двух матчах сильнее был «Вашингтон».

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