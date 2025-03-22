Друг Фёдора Малыхина назвал предварительную причину смерти хоккеиста

Близкий друг обладателя Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» и экс-капитана екатеринбургского «Автомобилиста» Фёдора Малыхина, скончавшегося в возрасте 34 лет, Данил Галимуллин назвал предварительную причину смерти хоккеиста и рассказал об образе жизни погибшего игрока.

«Хочу прямо отметить, сейчас много хайпа в адрес Фёдора, и я буду до последнего отстаивать своего друга. Кто его знал, тот подтвердит, что ничего запрещённого он не принимал, он верующий человек, помогал церквям и не только. Якобы он мог много выпить или это был суицид. Тут могу сказать, что Фёдор не увлекался запрещёнными веществами и алкоголем, это тысячу процентов. И не заливал свои переживания спиртным. В справке о смерти написано: «Внезапная остановка сердца». Никаких наркотиков не было обнаружено ни в крови, ни на месте трагедии. В его квартиру приезжали правоохранительные органы, всё проверяли.

Спортсмены проходят медосмотр два раза в год, где проверяют все органы, и не в обычной поликлинике, а в специализированном спортдиспансере. Сердце – мышца, и она у спортсменов увеличена, так как качает больше крови. Фёдор закончил [карьеру] не так давно, два года назад. За время карьеры его проверяли вдоль и поперёк. За два года что-то могло измениться, наверное, но каких-то жалоб с его стороны я не слышал.

Недавно ездил на UFC в Абу-Даби. Виделись практически каждый день, за исключением вторника и среды, потому что в эти дни у нас не было тренировок. Тренировки у нас на льду были в понедельник, четверг, пятницу и субботу. Много эмоций держал в себе, какими-то моментами он делился, какими-то делился по истечении многого времени. Может, это тоже как-то сказалось на его внутреннем состоянии и здоровье. Он не показывал вида, что его что-то беспокоит. Для всех это шок», — приводит слова Галимуллина «РИА Новости Спорт».