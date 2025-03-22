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Евгений Кузнецов сыграет за СКА в последнем матче армейцев в текущей регулярке КХЛ

Сегодня, 22 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В состав армейского клуба вернулся нападающий Евгений Кузнецов. Напомним, форвард в сезоне провёл лишь 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 года он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.

Отметим, что это будет заключительный матч армейцев в нынешней регулярке КХЛ.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 65 матчей и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 80 очков.