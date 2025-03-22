«Сибирь» в заключительном матче регулярки КХЛ сыграет с «Ак Барсом» без легионеров

Сегодня, 22 марта, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Новосибирский клуб проведёт заключительную игру нынешней регулярки КХЛ без легионеров. В составе отсутствуют защитник Тревор Мёрфи и нападающие Энди Андреофф, Тейлор Бек и Брендан Лайпсик.
Фото: «Сибирь»
«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 68 очков за 67 встреч.