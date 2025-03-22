16-й клуб регулярки ВХЛ «Магнитка» победил новокузнецкий «Металлург» в матче плей-офф
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Фарм-клуб магнитогорского «Металлурга» «Магнитка» победил новокузнецкий «Металлург» в первом матче 1/8 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России.
Уральский клуб одолел «Кузню» со счётом 4:1. Голы в составе гостей забили Никита Зимин, Иннокентий Рыбин (дважды) и Матвей Галенюк. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Даниил Апальков.
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
1 : 4
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Зимин – 13:49 (5x5) 0:2 Рыбин – 23:18 (5x5) 0:3 Рыбин (Грасс, Майоров) – 27:31 (5x5) 1:3 Апальков (Минеев) – 45:27 (5x5) 1:4 Галенюк (Котков) – 58:31 (en)
Отметим, что в регулярном чемпионате новокузнецкий «Металлург» занял первое место, набрав 94 очка. «Магнитка» заняла 16-е место, имея в активе 76 баллов.
Второй матч между командами состоится в Новокузнецке послезавтра, 24 марта, и начнётся в 15:00 мск.
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