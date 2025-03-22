16-й клуб регулярки ВХЛ «Магнитка» победил новокузнецкий «Металлург» в матче плей-офф

Фарм-клуб магнитогорского «Металлурга» «Магнитка» победил новокузнецкий «Металлург» в первом матче 1/8 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России.

Уральский клуб одолел «Кузню» со счётом 4:1. Голы в составе гостей забили Никита Зимин, Иннокентий Рыбин (дважды) и Матвей Галенюк. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Даниил Апальков.

Отметим, что в регулярном чемпионате новокузнецкий «Металлург» занял первое место, набрав 94 очка. «Магнитка» заняла 16-е место, имея в активе 76 баллов.

Второй матч между командами состоится в Новокузнецке послезавтра, 24 марта, и начнётся в 15:00 мск.