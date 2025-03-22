Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергеев — о настрое «Динамо» на конец регулярки: лучше выйти порубиться, чем перекуривать

Сергеев — о настрое «Динамо» на конец регулярки: лучше выйти порубиться, чем перекуривать
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о настрое бело-голубых на конец регулярного сезона КХЛ.

— Вчерашний матч с турнирной точки зрения не был нужен ни «Локомотиву», ни «Динамо». Насколько было сложно вам как профессионалам настраиваться на игру, когда до плей-офф оставалось всего два матча?
— Нет, не сложно. В мини-серии по сезону мы вели и понимали, что они захотят сравнять. Поэтому настрой был хороший, боевой.

— Но в целом на уровне подсознания неужели не приходила мысль «зачем подставляться под бросок или проводить где-то силовой приём, рискуя своим здоровьем»?
— Игру, которую мы поймали в последнее время, нельзя отпускать, нужно быть в тонусе. К плей-офф расслабленными точно подходить нельзя, лучше выйти порубиться, чем перекуривать.

— Уже сегодня у «Динамо» может определиться соперник по первому раунду плей-офф. Если им станет СКА, это будет для вас иметь дополнительное значение, так как вы в прошлом сезоне выступали за эту команду?
— Любой соперник принципиален, так как плей-офф – это игры на вылет — тут либо ты, либо тебя, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Материалы по теме
Кудашов: при счёте 1:1 игра шла до гола. Пропустили, завелись, пошли эмоции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android