Сергеев — о настрое «Динамо» на конец регулярки: лучше выйти порубиться, чем перекуривать

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о настрое бело-голубых на конец регулярного сезона КХЛ.

— Вчерашний матч с турнирной точки зрения не был нужен ни «Локомотиву», ни «Динамо». Насколько было сложно вам как профессионалам настраиваться на игру, когда до плей-офф оставалось всего два матча?

— Нет, не сложно. В мини-серии по сезону мы вели и понимали, что они захотят сравнять. Поэтому настрой был хороший, боевой.

— Но в целом на уровне подсознания неужели не приходила мысль «зачем подставляться под бросок или проводить где-то силовой приём, рискуя своим здоровьем»?

— Игру, которую мы поймали в последнее время, нельзя отпускать, нужно быть в тонусе. К плей-офф расслабленными точно подходить нельзя, лучше выйти порубиться, чем перекуривать.

— Уже сегодня у «Динамо» может определиться соперник по первому раунду плей-офф. Если им станет СКА, это будет для вас иметь дополнительное значение, так как вы в прошлом сезоне выступали за эту команду?

— Любой соперник принципиален, так как плей-офф – это игры на вылет — тут либо ты, либо тебя, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.