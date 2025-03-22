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Защитник «Динамо» — о срыве Комтуа: думаю, он и сам понимает, что так делать нельзя

Защитник «Динамо» — о срыве Комтуа: думаю, он и сам понимает, что так делать нельзя
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал 34 минуты штрафа во встрече с ярославским «Локомотивом» (1:4) форварда бело-голубых Макса Комтуа.

— Макс Комтуа столько хорошего делал для команды в сезоне, но периодически у него бывают такие срывы, один из которых мы увидели вчера в концовке матча. Вы как один из наиболее опытных игроков «Динамо» будете говорить с ним, чтобы держал свои эмоции под контролем, ведь впереди плей-офф?
— Мы уже поговорили. Думаю, он и сам понимает, что так делать нельзя. Спишем на то, что это не плей-офф, а там он себе не будет такого позволять.

— Что главное перед плей-офф? За счёт чего «Динамо» должно добиваться успеха в главных матчах сезона? В регулярном чемпионате у команды были как взлёты, так и падения.
— Плей-офф тоже никогда не бывает стабильным и гладким. Будут и мини-взлёты, и мини-падения. Важно на это правильно реагировать», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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Форвард московского «Динамо» Комтуа получил 34 минуты штрафа в матче с «Локомотивом»
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