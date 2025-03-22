Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 22 марта
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Сегодня, 22 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Мангисбаев – 01:52 (3x3) 1:1 Зырянов (Рыжих) – 02:55 (3x3) 2:1 Александров – 06:59 3:1 Филиппенко – 12:48 (3x3) 3:2 Самсонов (Гриценко) – 15:40 (3x3) 3:3 Гриценко (Романов) – 16:52 (3x3) 3:4 Мишкин – 17:09 (3x3) 3:5 Кривченков (Рыжих) – 20:42 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
22 марта 2025, суббота. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 9
Ак Барс
Казань
0:1 Шакиров (Горохов) – 00:45 (3x3) 0:2 Газизов (Мухин) – 04:06 (3x3) 0:3 Якупов (Шакиров) – 09:13 (3x3) 0:4 Газизов (Мухин) – 10:33 (3x3) 0:5 Дрожжин (Горохов) – 11:52 (3x3) 0:6 Четвериков (Газизов) – 14:49 (3x3) 0:7 Муравьёв (Горохов) – 16:35 (3x3) 0:8 Якупов (Шакиров) – 19:25 (3x3) 0:9 Муравьёв (Газизов) – 20:53 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
22 марта 2025, суббота. 11:40 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Кривченков (Гриценко) – 04:37 (3x3) 1:1 Сторчак – 05:51 (3x3) 1:2 Зырянов (Рыжих) – 07:48 (3x3) 1:3 Гриценко – 08:58 2:3 Рыбин – 11:10 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
22 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Дрожжин (Мухин) – 02:22 (3x3) 0:2 Четвериков (Шакиров) – 03:21 (3x3) 0:3 Мухин (Якупов) – 06:59 (3x3) 1:3 Рыбин – 07:36 1:4 Мухин – 08:10 1:5 Муравьёв (Дрожжин) – 11:51 (3x3) 1:6 Шакиров (Четвериков) – 12:57 (3x3) 1:7 Четвериков (Шакиров) – 17:00 (3x3) 1:8 Якупов (Шакиров) – 20:34 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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