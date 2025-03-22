Канадский нападающий «Локомотива»: мы бы дали хороший отпор клубу из НХЛ

Канадский форвард ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз оценил идею возможного проведения матчей российских и американских игроков НХЛ и КХЛ.

«Матч между клубом НХЛ и КХЛ? Мне было бы очень интересно на это посмотреть. Если это произойдёт, я бы очень хотел на это взглянуть. Если бы «Локомотив» играл, например, с «Вегасом», то это была бы сложная игра.

Обе лиги хороши, в НХЛ забирают лучших из КХЛ. Думаю, это было бы интересное противостояние, но «Локомотив» дал бы хороший отпор клубу из НХЛ. Думаю, что уровень КХЛ и НХЛ очень близок друг к другу. Возможно, сам стиль игры в этих лигах разный. Я думаю, определённые клубы из КХЛ могли бы достойно противостоять командам из НХЛ. Между российским и канадским или американским хоккеем большая разница. В КХЛ больше упор на владение шайбой, а в НХЛ очень важна игра на вбрасываниях, после которых возможны опасные броски. В НХЛ большинство игроков нацеплены на ворота», — приводит слова Фрейза «Советский спорт».