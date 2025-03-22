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Форвард МХК «Спартак» Лукьянцев проводит дерби с «Динамо» на тренерской скамейке

Форвард МХК «Спартак» Лукьянцев проводит дерби с «Динамо» на тренерской скамейке
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В эти минуты в Москве проходит матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ, в котором МХК «Спартак» в дерби принимает МХК «Динамо». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Перерыв
2 : 1
МХК Динамо М
Москва

На тренерской скамейке красно-белых присутствует форвард «Спартака» Сергей Лукьянцев.

Напомним, Сергей Лукьянцев участвовал в Матче звёзд КХЛ 2025 года, где был признан самым ценным игроком матча за третье место. За основную команду красно-белых 20-летний Лукьянцев провёл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится МХК «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

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