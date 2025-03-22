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Нападающий «Вашингтона» — об Овечкине: для меня он уже лучший снайпер всех времён

Нападающий «Вашингтона» — об Овечкине: для меня он уже лучший снайпер всех времён
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал о величии российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина.

«Для меня он уже лучший снайпер всех времён, нам просто нужно дождаться, когда это будет официально зафиксировано в книгах рекордов. Так что я счастлив. Быть частью истории — это большая привилегия и большая честь делить с ним лёд, раздевалку и множество моментов», — приводит слова Эллера RG.

Напомним, всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 встреч, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.

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